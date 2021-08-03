Президент Ливана пообещал, что виновные во взрыве в порту Бейрута понесут ответственность

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун заявил во вторник, что все виновные в произошедшем 4 августа 2020 года взрыве в морском порту Бейрута будут привлечены к ответственности. Обращение главы государства транслировалось по телеканалу Tele Liban.

Мишель Аун заверил граждан, что "ведущееся расследование трагического происшествия будет доведено до конца и справедливость восторжествует". "Все виновные получат по заслугам, никто не уйдет безнаказанным", - сказал он. По словам ливанского лидера, "депутатская неприкосновенность не станет препятствием для выявления истины". При этом президент республики признал, что если бы были приняты своевременные меры по вывозу взрывоопасных материалов из порта, то взрыва можно было бы избежать.

Аун подчеркнул в своей речи, что работает вместе с назначенным премьер-министром Наджибом Микати над созданием правительства национального спасения. "Ливанцы способны добиться экономического подъема своей страны, если будут привержены единству и солидарности", - отметил он.

Ранее президент Ливана объявил общенациональный траур в среду, 4 августа, по случаю первой годовщины трагедии. Мощность взрыва в морском порту Бейрута составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 218 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

По делу о взрыве в порту Бейрута были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер. Расследование обстоятельств взрыва усилило антикоррупционное движение в стране, его участники добиваются снятия судебной неприкосновенности с нынешних и бывших депутатов и министров. Учитывая масштабы трагедии, высших чиновников могут привлечь к ответственности за проявленную халатность в отношении хранения взрывоопасных материалов в порту.

Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привели пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа 2020 года была совершена диверсия.