Саудовская Аравия заявила, что поддержит СВПД, если Иран откажется от ядерного оружия

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Руководство Саудовской Аравии поддерживает усилия администрации президента США Джо Байдена по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при том условии, что у Тегерана не будет доступа к ядерному оружию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая по видеосвязи на форуме по безопасности, который организован Аспенским институтом в штате Колорадо.

"Мы поддержали СВПД, когда он был впервые подписан (в июле 2015 года - прим. ТАСС), потому что видели в нем, если не полноценный документ по нераспространению ядерного оружия, то, по крайней мере, то, что может сдержать Иран. В настоящий момент администрацией Байдена проделана большая работа, чтобы сделать СВПД более прочным и более долговечным. <...> Мы поддерживаем эту сделку, но при том условии, что Тегеран никогда не получит доступа к технологиям по разработке ядерного оружия", - указал глава МИД, трансляция выступления которого велась на сайте института.

Как подчеркнул министр, Саудовская Аравия "готова приветствовать Иран в качестве продуктивного участника решения вопросов" в регионе. "В этом смысле СВПД мог бы стать важным вкладом в обеспечение безопасности и экономического процветания региона, но это также требует нормального участия [стран региона] в решении общих вопросов, адекватного уровня двусторонних отношений, отказа от поддержки вооруженных формирований и, что самое главное, отказа от ядерной программы, которая может быть использована для создания оружия", - резюмировал дипломат.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Ираном своих обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана.