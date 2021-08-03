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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Саудовская Аравия заявила, что поддержит СВПД, если Иран откажется от ядерного оружия

Как подчеркнул министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Саудовская Аравия "готова приветствовать Иран в качестве продуктивного участника решения вопросов" в регионе

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Руководство Саудовской Аравии поддерживает усилия администрации президента США Джо Байдена по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при том условии, что у Тегерана не будет доступа к ядерному оружию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая по видеосвязи на форуме по безопасности, который организован Аспенским институтом в штате Колорадо.

"Мы поддержали СВПД, когда он был впервые подписан (в июле 2015 года - прим. ТАСС), потому что видели в нем, если не полноценный документ по нераспространению ядерного оружия, то, по крайней мере, то, что может сдержать Иран. В настоящий момент администрацией Байдена проделана большая работа, чтобы сделать СВПД более прочным и более долговечным. <...> Мы поддерживаем эту сделку, но при том условии, что Тегеран никогда не получит доступа к технологиям по разработке ядерного оружия", - указал глава МИД, трансляция выступления которого велась на сайте института.

Как подчеркнул министр, Саудовская Аравия "готова приветствовать Иран в качестве продуктивного участника решения вопросов" в регионе. "В этом смысле СВПД мог бы стать важным вкладом в обеспечение безопасности и экономического процветания региона, но это также требует нормального участия [стран региона] в решении общих вопросов, адекватного уровня двусторонних отношений, отказа от поддержки вооруженных формирований и, что самое главное, отказа от ядерной программы, которая может быть использована для создания оружия", - резюмировал дипломат.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Ираном своих обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаСаудовская Аравия
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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