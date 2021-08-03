Суд в Боливии продлил на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 августа. /ТАСС/. Боливийский судья Андрес Сабалета продлил еще на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента Боливии Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте. Об этом сообщила во вторник газета Ahora El Pueblo.

Как уточняется, речь идет о новых обвинениях, выдвинутых против нее нынешними боливийскими властями, в принятии противозаконных нормативных актов в период нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Узнав о решении суда, Аньес написала в Twitter, что оно является несправедливым и "нарушает права человека и гарантии".

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку. Он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот.

Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.