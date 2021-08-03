Байден считает, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после того, как следствие подтвердило факт сексуальных домогательств с его стороны в отношении подчиненных. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я считаю, что он [Куомо] должен уйти в отставку", - сказал глава государства.

Демократ Байден не стал прямо отвечать на вопрос должны ли законодатели в штате инициировать процедуру импичмента в отношении его однопартийца Куомо. "Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями", - указал хозяин Белого дома. Он также рассказал, что не разговаривал с губернатором во вторник.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) также призвали Куомо подать в отставку.

Во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Мэр города Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, демократ Билл де Блазио также подчеркнул, что Куомо не может далее оставаться на своем посту. Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.