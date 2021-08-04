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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что США пожертвовали за рубеж больше вакцин, чем другие страны

США распределили более 110 млн доз препаратов, это больше, чем пожертвования со стороны других государств, в том числе РФ и КНР, вместе взятых, отметил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пожертвовали 65 различным странам более 110 млн доз вакцин от нового коронавируса. По утверждению президента США Джо Байдена, это больше, чем пожертвования со стороны всех других стран, в том числе РФ и КНР, вместе взятых.

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"Мы отправили более 110 млн доз американских вакцин в 65 стран, которые находятся в числе наиболее пострадавших [от пандемии]. Согласно [данным] ООН, это больше, чем <...> все 24 страны, которые жертвовали какие-либо вакцины другим странам, включая Китай и Россию. Все страны вместе", - заявил Байден, выступая во вторник в Белом доме.

"Эти пожертвования вакцины от Америки бесплатные. Мы их не продаем. Нет требований, нет условий <...>. Нет фаворитизма. <...> Мы делаем это, чтобы спасти жизни и положить конец этой пандемии", - добавил он.

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