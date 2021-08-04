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СМИ: автобус с военнослужащими подорвали в Дамаске

Как передало агентство SANA, в результате теракта есть погибшие и раненые, их численность не приводится

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Автобус с сирийскими военнослужащими был подорван в среду в Дамаске у армейского общежития в районе Масакин-эль-Харас. Как передало агентство SANA, в результате теракта есть погибшие и раненые, их численность не приводится.

На размещенной на сайте агентства фотографии видно, как с места взрыва в небо поднимается густой столб черного дыма.

Последний подобный инцидент произошел в сирийской столице 27 июня 2019 года на автостраде Мезза на западе города. Тогда, по данным полицейского управления, получили ранения женщина и девочка, которые были доставлены в больницу. Взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль.

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