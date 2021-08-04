Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского в США

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита украинского лидера Владимира Зеленского в США.

"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа", - написал Кулеба в среду на странице в Facebook.

Он проинформировал, что украинская сторона проведет встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими экспертами. Глава МИД отметил, что у президентов Украины и США есть "ряд больших тем" для обсуждения на предстоящей встрече. "Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - добавил украинский министр.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода "Северный поток - 2", привлечения американской стороны к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, увеличения объема военной помощи со стороны США.