В Южной Осетии заявили, что республика много лет строит независимость

ЦХИНВАЛ, 5 августа. /ТАСС/. Южная Осетия на протяжении многих лет строит свою независимость, является полноправным признанным государством, проведенные в стране референдумы подтвердили этот курс, заявил в четверг ТАСС спикер парламента республики Алан Тадтаев, комментируя заявления ряда стран, требующих отзыв признания страны Россией.

В среду ряд членов Совета безопасности ООН (Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США) выступили с совместным заявлением о событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Действия России в нем названы незаконными, в адрес Москвы также выдвигаются обвинения в нарушении прав человека. Выступившие с заявлением страны призвали Россию "незамедлительно вывести вооруженные силы и силы безопасности, а также отменить признание независимости" Абхазии и Южной Осетии. Заявление зачитал заместитель постоянного представителя Эстонии при ООН Андре Липанд.

"Конечно, Россия не отзовет свое решение о признании независимости ни Южной Осетии, ни Абхазии. Также и Южная Осетия на протяжении стольких лет строит свою независимость. В республике было два референдума, которые подтвердили курс, избранный Республикой Южная Осетия, и сворачивать с этого пути мы не собираемся. Южная Осетия сегодня - полноправное признанное государство, которое строит свои отношения со своим стратегическим партнером РФ, а также с теми государствами, которые проявили добрую волю и признали республику", - заявил Тадтаев.

Он отметил, что югоосетинские власти неоднократно обращалась к международному сообществу в связи с действиями Грузии по отношению к Южной Осетии, которые расцениваются как геноцид, однако никакой реакции на эти обращения не последовало. Спикер назвал такие действия "двойными стандартам запада, которые те периодически демонстрирует, но дальше такого рода заявлений это не проходит".

Глава Владикавказа Русланбек Икаев, который является уроженцем Южной Осетии, также назвал "странным" заявление западных стран, особенно накануне годовщины нападения Грузии на Южную Осетию. "Тогда, 8 августа 2008 года, современная армия, оснащенная новой техникой, выступила против мирного безоружного населения, бомбила спящий город и села. Почему этот бесчеловечный факт их не возмутил? Только благодаря России народ Южной Осетии тогда выжил, выстоял", - заявил ТАСС Икаев.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. Двадцать шестого августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.