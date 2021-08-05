Iraqi Airways отменяет на неделю рейсы в Минск

КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Iraqi Airways приостанавливает полеты в столицу Белоруссии на одну неделю. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

"Обращаем внимание наших уважаемых пассажиров на приостановку на одну неделю рейсов, направляющихся в город Минск в Белоруссии, начиная с 5 августа 2021 года. При этом предстоящие рейсы в Ирак [из Белоруссии] сохраняются", - подчеркивается в сообщении. Причина приостановки рейсов при этом не уточняется.

Ранее, как сообщалось в Telegram-канале международного аэропорта белорусской столицы, Iraqi Airways отменила рейс в Минск из города Басра на юге Ирака, который должен был прибыть в четверг. Причины отмены самолета не уточнялись.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в среду сообщил ТАСС, что накануне ночью белорусские пограничники обнаружили рядом с литовской границей мужчину "восточной внешности" в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он умер. В результате проверки выяснилось, что умерший был гражданином Ирака. 3 августа в погранкомитете Белоруссии заявили, что за предыдущие сутки около 40 иностранцев были "насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь".

Представитель ведомства отметил, что у этих людей были признаки телесных повреждений различной степени тяжести, они находились в подавленном морально-психологическом состоянии. В ответ главы Минобороны и МВД Литвы Арвидас Анушаускас и Агне Билотайте заявили, что появившиеся в СМИ сообщения об умершем от побоев мигранте из Ирака, которого нашли у литовско-белорусской границы пограничники Белоруссии, являются провокацией Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в четверг власти сопредельных стран в том, что они не допускают на свою территорию мигрантов и "возвращают в Белоруссию полуживых людей".