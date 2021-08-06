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Вице-спикером парламента Армении от оппозиции избрали Ишхана Сагателяна

Еще двумя вице-спикерами стали Рубен Рубинян и Акоп Аршакян

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Депутат от оппозиционных блоков "Армения" и "Честь имею" Ишхан Сагателян в пятницу набрал достаточное количество голосов депутатов для избрания вице-спикером парламента Армении. Прямая трансляция из зала заседаний Национального собрания (парламента) в пятницу в режиме онлайн ведется на канале законодательного органа в YouTube.

"Спасибо гражданам, которые проголосовали за блок "Армения". Также спасибо всем тем, кто за нас не голосовал. Перед страной стоят серьезные задачи, и я приложу все силы для их решения", - сказал после голосования новоизбранный вице-спикер.

Во вторник от фракции "Гражданский договор" вице-спикером был избран Рубен Рубинян. В среду еще одним вице-спикером от провластной партии стал Акоп Аршакян. Третье кресло заместителя председателя парламента по закону достается оппозиции. В четверг парламент два раза провалил голосование по Сагателяну - в избирательной урне оба раза были недействительные бюллетени, что не позволило оппозиционному депутату набрать нужное количество голосов.

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу в понедельник. В тот же день был избран спикер, им стал член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян, который в Национальном собрании предыдущего созыва занимал пост вице-спикера.

В новом парламенте Армении будут работать 107 депутатов. 71 мандат достался партии "Гражданский договор", 29 - блоку "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, семь - блоку "Честь имею", одним из лидеров которого является бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

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