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Правительство Армении представит свою программу в парламенте 23 августа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что она будет основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор"

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Программа правительства Армении, которая находится на стадии формирования после внеочередных парламентских выборов, будут представлена в парламенте страны 23 августа. Об этом на заседании правительства в пятницу сообщил глава кабмина Никол Пашинян.

"Правительство практически сформировано, не назначен только министр иностранных дел. Программа, которую мы представим в парламенте на утверждение, будет основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор". Также важно учесть обещания, о которых мы говорили на встрече с нашими избирателями", - отметил премьер.

Новое правительство начало формироваться в понедельник после того, как к работе приступил новоизбранный парламент, внеочередные выборы в который прошли 20 июня.

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