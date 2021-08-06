Британия заявила, что представила СБ ООН доказательства атаки Ирана на танкер

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Великобритания при обсуждении в Совете Безопасности ООН вопроса о нападении на танкер Mercer Street представила доказательства, свидетельствующие об ответственности Ирана за этот инцидент. Об этом заявила в пятницу журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах о том, что произошло, - сказала она. - И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несет ответственность за атаку. Мы знаем, что она была преднамеренной".

"Наши выводы основываются на обломках использованного при атаке аппарата, обнаруженных на судне. Это беспилотник Shahed 136. Их делают только в Иране", - пояснила Вудворд.

Великобритания не исключает дальнейших действий в СБ ООН по ситуации с танкером Mercer Street, сообщила постпред Британии при ООН.