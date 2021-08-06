Глава МВД Латвии допустила введение режима ЧС на границе с Белоруссией из-за мигрантов

РИГА, 6 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) может быть введен на границе Латвии с Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Такую возможность допускает министр внутренних дел республики Мария Голубева, комментируя увеличение потока мигрантов с территории соседней страны в последние дни.

Как заявила глава МВД в пятницу местному агентству LETA, если Государственная служба пограничной охраны Латвии решит выступить с предложением ввести режим ЧС на границе с Белоруссией, она обратится с соответственным предложением в правительство. По словам Голубевой, она по три-четыре раза в день связывается с представителями погранохраны по поводу актуальной ситуации. "Ситуация на границе находится под контролем", - заверила она.

"Чрезвычайную ситуацию на границе стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей драматически выросло, чего сейчас не наблюдается", - указала министр. Введение такого режима связано с заполняемостью центров размещения беженцев, а также со способностью справиться с управлением границей.

Глава МВД Латвии подчеркнула, что погранохрана использует доступные ей человеческие ресурсы для укрепления защиты границы, дополнительных представителей направят также Национальные вооруженные силы (НВС). Кроме того, возведение заграждения на границе с Белоруссией будет реализовано гораздо быстрее, чем планировалось ранее. По ее словам, работы необходимо начать уже в этом году, но конкретные сроки зависят от решения правительства. В случае необходимости на границе можно установить временный забор.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к НВС и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Минобороны на этой неделе заявило, что НВС усилят оказываемую пограничникам поддержку, разместив дополнительные системы наблюдения, используя беспилотные летательные аппараты, направив дополнительный персонал и проводя регулярные военные учения.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году. Однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем республики, процесс строительства встал.