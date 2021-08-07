Парламент Бразилии рассмотрит реформу системы выборов вопреки решению комиссии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос о возможности реформирования действующей системы голосования на выборах в Бразилии, в поддержку которой активно выступает президент страны Жаир Болсонару, будет рассмотрен на пленарном заседании палаты депутатов вопреки рекомендации профильной комиссии. Об этом заявил в пятницу глава нижней палаты законодательного органа Артур Лира.

"Чтобы предстоящие выборы прошли в мирной обстановке и мы могли спокойно работать до 2023 года, мы вынесем вопрос о распечатке результатов голосования на пленарное заседание, в ходе которого его судьбу решат все законно избранные парламентарии", - сказал он в ходе общения с журналистами, подчеркнув, что все члены Национального конгресса были избраны в рамках действующих процедур, предусматривающих использование электронных урн.

Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она, как он считает, не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. Болсонару не первый, кто выдвигает инициативу по изменению системы голосования. В 2015 году парламент Бразилии принял соответствующие поправки к основному закону страны, однако впоследствии они были признаны противоречащими конституции и отменены.

28 июля Болсонару в эфире государственного телевидения в течение нескольких часов рассказывал о своих подозрениях относительно честности президентских выборов 2018 года. По его убеждению, он одержал победу уже в первом туре голосования, однако результаты якобы были сфальсифицированы. В ходе эфира он также продемонстрировал ряд распространяющихся в соцсетях видеороликов, в которых говорится о предположительной уязвимости действующей системы, что ЦИК категорически опровергает. По части из представленных Болсонару утверждений ранее уже проводились полицейские расследования, не подтвердившие его позиции.

В минувшие выходные в ряде городов прошли манифестации сторонников Болсонару с требованием реформирования системы голосования. Глава государства выступил с видеообращением к участникам митингов, выразив им поддержку и одобрение. В четверг представители гражданской общественности Бразилии выступили в защиту действующей системы голосования, опубликовав соответствующий манифест в ведущих печатных СМИ страны. В тот же день специальная парламентская комиссия отклонила предложение о реформе.