СМИ: израильский беспилотник нанес удары по северной части сектора Газа

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по северным районам сектора Газа. Об этом сообщило в ночь на субботу палестинское агентство WAFA.

По его данным, как минимум два ракетных снаряда упали на территории, используемые в качестве фермерских угодий, близ города Бейт-Лахия, что привело к материальному ущербу. О жертвах или раненых информации не поступало.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу вечером 25 июля, 3 июля, в ночь на 2 июля, в ночь на 16 июня, а также вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.