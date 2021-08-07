Силы спецназа Грузии и Румынии провели морские учения в Черном море

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Силы специального назначения Грузии и Румынии провели первые совместные учения в Черном море. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Согласно имитированному сценарию, иностранный корабль, на борту которого находилась вооруженная группировка, нарушил территориальные воды Грузии. Грузинские и румынские силы специального назначения вместе с абордажной группой департамента береговой охраны осуществили совместную операцию", - сказано в сообщении.

В маневрах также принимали участие морские силы МВД Грузии.

Целью совместных учений является повышение совместимости между силами специальных назначений Грузии и Румынии и укрепление партнерских и дружественных отношений, добавили в Минобороны.