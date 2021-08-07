Израиль поразил военные объекты ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Израильские истребители поразили в ночь на субботу пусковую ракетную установку и военный лагерь радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на непрерывные запуски шаров с горючими веществами и взрывчаткой с целью поджогов из Газы в Израиль в течение всего дня в пятницу истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по военному лагерю ХАМАС и установке для запуска ракет", - говорится в заявлении военных. По информации израильского государственного радио Kan, в сельскохозяйственных районах у границы с сектором 6 августа в результате поджогов произошли четыре пожара, нанесен ущерб строениям.

В армейской пресс-службе отметили, что пораженная истребителем "ракетная установка была размещена в непосредственной близости от гражданских объектов, что еще раз указывает на то, как ХАМАС продолжает подвергать опасности палестинских мирных жителей". "Армия обороны Израиля продолжит решительно отвечать на любые действия террористического характера, источником которых является сектор Газа", - предупредили военные.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.