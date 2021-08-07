Бибилов назвал кощунственным призыв Запада к РФ пересмотреть независимость Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал кощунственными призывы некоторых западных стран к Российской Федерации пересмотреть вопрос о признании независимости Южной Осетии. Он подчеркнул, что действия России были направлены на спасение целого народа. Соответствующее мнение югоосетинский лидер высказал в ходе встречи со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией, который прибыл в Цхинвал с официальным визитом для участия в мероприятиях в память о событиях 2008 года.

"Те человеческие жертвы, которые понесла Южная Осетия в 2008 году, невосполнимы. И на фоне этого недавний призыв некоторых государств, обращение к РФ об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии <...> я считаю кощунственным. Никакого понимания - ни человеческого, ни морального - здесь абсолютно нет. Более того, <...> осуждаются действия России, которые были направлены на спасение целого народа", - заявил Бибилов.

Он подчеркнул, что решение руководства РФ тогда позволило сохранить осетинский народ. "Сегодняшняя дата знаменательная: с одной стороны, она трагическая, с другой - свидетельствует о характере народа, его героизме. Я сожалею, что некоторые лидеры, в том числе в Грузии, не сделали из этого никаких выводов. У них свой путь, а у нас своя дорога, вместе с Российской Федерацией", - заявил в свою очередь Бжания.

В субботу официальная делегация Абхазии во главе с президентом прибыла в Цхинвал для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года. В честь президента Абхазия на Театральной площади был выстроен почетный караул, оркестр исполнил гимны Южной Осетии и Абхазии.

Памятные мероприятия

Памятные мероприятия начались в субботу с возложения цветов на мемориальном кладбище во дворе цхинвальской школы №5. По традиции состоится возложение венков и цветов к "Дереву скорби" - центральному монументу "Музея сожженных душ", а у большого распятия, установленного внутри музея, пройдет поминальная служба, будут зажжены свечи в память о погибших.

"Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в двух километрах к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения.

Кульминационная часть памятных мероприятий - музыкально-поэтическая акция памяти и скорби "Только бы не забыть..." - пройдет вечером на "Гергиевской лестнице", где на развалинах здания парламента страны в августе 2008 года под руководством Валерия Гергиева оркестр Мариинского театра провел концерт-реквием.

Памятные мероприятия завершатся 8 августа возложением венков к мемориальному комплексу защитникам Осетии - российским и югоосетинскими воинам. Комплекс был открыт в центре Цхинвала в начале текущего года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.