Вашингтон осудил подготовку нападения и убийства постпреда Мьянмы при ООН

ООН, 7 августа. /ТАСС/. США осудили подготовку нападения и убийства постоянного представителя Мьянмы при ООН Чжо Мо Туна, которого ранее пришедшие к власти военные отправили в отставку. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Соединенные Штаты выражают солидарность с постпредом Чжо Мо Туном, который отважно отстаивает интересы народа Мьянмы, требующего возвращения к демократии, - отметила постпред США при всемирной организации. - К счастью, этот замысел, который должен был быть осуществлен на территории США, предотвращен, а подозреваемые задержаны и предстанут перед судом".

"Мы единогласно осуждаем угрозу постпреду Чжо Мо Туну", - отметила Томас-Гринфилд. По ее словам, этот инцидент стал одним из примеров того, как "авторитарные лидеры и их сторонники по всему миру, включая США, преследуют журналистов, активистов и всех тех, кто высказывается или действует против них".

В пятницу прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк сообщила, что правоохранители задержали двух граждан Мьянмы, которые готовили нападение и убийство постпреда Мьянмы при ООН. Задание организовать нападение они получили от некоего торговца оружием в Таиланде, поддерживающего связи с мьянманскими военными. Согласно его поручению, задержанные должны были найти людей, которые бы нанесли увечья дипломату, чтобы вынудить его уйти со своего поста. Если бы он не согласился, его следовало убить.

Постоянный представитель Мьянмы при ООН ранее отказался признавать военных, пришедших к власти в его стране. Он неоднократно призывал международное сообщество ввести санкции и оружейное эмбарго в их отношении. В ответ военные заявили о его отставке.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, в результате которых погибли более 900 человек.