КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Приднестровье увеличило число участков на выборах в Госдуму для проживающих в регионе российских граждан. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии непризнанной республики Елена Городецкая на прошедшем в субботу совещании с представителями территориальных районных и городских избирательных комиссий.

"В этом году для граждан России, временно находящихся и постоянно проживающих на территории Приднестровья, откроется на 5 избирательных участков больше - всего 27. Из них 12 - в городе Тирасполь, 6 - в городе Бендеры, по 2 участка - в городах Дубоссары и Рыбница и по 1 - в Слободзее, Григориополе, Каменке и Днестровске. Еще один участок откроют в поселке Красное", - приводит слова Городецкой пресс-служба ЦИК.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра работали 22 участка, в голосовании приняли участие 55,6 тыс. избирателей. При этом для граждан России, проживающих на правом берегу, были открыты три участка для голосования. По данным российского посольства, в Молдавии и приднестровском регионе проживают около 215 тыс. граждан РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.