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Глава МИД Ирана заявил, что республика готова содействовать переговорам по Афганистану

По словам Мохаммада Джавада Зарифа, одной из важнейших причин нынешнего положения Афганистана является ошибочная политика иностранных сил

ТЕГЕРАН, 8 августа. /ТАСС/. Иранская сторона готова содействовать переговорам между различными сторонами в Афганистане по установлению мира в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров со специальным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Афганистану Жаном Арно, которые прошли в воскресенье в Тегеране.

"Глава МИД Ирана заявил о готовности Ирана помочь и содействовать переговорам между сторонами в Афганистане с целью продвижения мирного процесса в этой стране и разрешения афганских проблем исключительно путем внутриафганского диалога", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам Зарифа, одной из важнейших причин нынешнего положения Афганистана "является ошибочная политика иностранных сил". "Мировое сообщество должно знать четкую позицию [Тегерана], поддерживающего политическое решение кризиса в Афганистане и осуждающего насилие и его последствия", - добавил он.

В свою очередь Арно "подтвердил важность роли Ирана и других региональных держав в содействии мирному процессу в Афганистане". "Ни одна страна или группа государств не смогли в одиночку решить афганскую проблему, и исключительно всеобъемлющее сотрудничество может снизить остроту обстановки в Афганистане", - сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Теги
АфганистанИранЗариф, Мохаммад Джавад
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