В Мозамбике у террористов отбили город, удерживавшийся с лета 2020 года

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Подразделения сил специального назначения Мозамбика и Руанды в ходе совместной операции восстановили контроль над городом-портом Мосимбоа-да-Прая, который почти год находился в руках террористов из числа исламистских группировок, действующих на севере африканской страны. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Руанды.

"Портовый город Мосимбоа-да-Прая, служивший главным оплотом повстанцев <...>, освобожден руандийскими и мозамбикскими силами", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале Минобороны в Twitter.

Отряды боевиков общей численностью около 1 тыс. человек, связанные с африканскими структурами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватили Мосимбоа-да-Прая 12 августа 2020 года после почти недели боев. Попытки правительственных сил Мозамбика освободить город имели лишь частичный успех. Мосимбоа-да-Прая, население которого составляет 30 тыс. человек, является важнейшим стратегическим портом северной провинции Кабу-Делгаду. Через него проходит значительная часть инфраструктуры, которая создается для освоения крупнейших газовых месторождений на шельфе в этой части Мозамбика.

Контингент Руанды численностью 1 тыс. военнослужащих прибыл в Мозамбик 9 июля текущего года на основании соответствующего межправительственного соглашения и с целью оказать помощь мозамбикской армии в борьбе с террористами на севере страны. С середины минувшего месяца руандийские подразделения ведут боевые действия в Кабу-Делгаду. Они уже уничтожили более сотни террористов.

Террористическая угроза

В провинции Кабу-Делгаду уже четвертый год подряд усиливается активность исламистских террористических группировок. С 2017 года на севере Мозамбика от рук террористов, по данным ООН, погибли 2,5 тыс. человек, около 600 тыс. стали беженцами.

На шельфе в Кабу-Делгаду обнаружены крупные месторождения природного газа. В районе города Палма французская энергетическая группа Total ведет строительство комплекса по переработке и сжижению природного газа стоимостью $23 млрд. Он должен начать работу в 2024 году. Однако строительство уже дважды приостанавливалось из-за террористической угрозы. В последний раз это произошло 27 марта, когда Total эвакуировала весь персонал. Руководство компании пока еще не объявило дату возобновления сооружения газового комплекса.