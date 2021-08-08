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Полиция Литвы разыскивает семерых мигрантов, сбежавших из лагеря на полигоне Руднинкай

Из места временного размещения исчезли 12 человек, пять из которых позднее вернулись

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Литовская полиция объявила в розыск семерых нелегальных мигрантов, сбежавших из лагеря, устроенного на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

Согласно данным МВД Литвы, из лагеря исчезли 12 человек, пять из которых позднее вернулись в расположение. Семерых мигрантов разыскивает полиция.

В лагере на полигоне в настоящее время содержатся около 400 нелегалов из стран Азии и Африки, незаконно проникших в Литву с территории соседней Белоруссии.

Первоначально на полигоне планировалось разместить до 1,5 тыс. мигрантов. В самой деревне Руднинкай насчитывается около 500 жителей, которые провели несколько акций протеста, после чего власти согласились снизить число нелегалов, которые будут здесь размещены, до 800 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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