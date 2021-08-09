Глава МИД Латвии заявил о риске пограничных инцидентов во время учений "Запад-2021"

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о риске возникновения непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО в ходе предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2021". В опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Financial Times министр сказал, что вероятность подобных происшествий растет из-за напряженной ситуации с нелегалами, пересекающими границу между Белоруссией и странами Балтии.

"Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне - литовской, эстонской, польской - находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов", - сказал Ринкевичс, пояснив, что имеет в виду потенциально опасные "недоразумения, не санкционированные начальством действия".

При этом он признал, что не считает вероятным, что какая-либо из сторон может быть заинтересована "в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации". Об отсутствии существенных угроз безопасности прибалтийских государств в связи с проведением учений на фоне миграционного кризиса ранее на этой неделе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В интервью газете Ринкевичс также выступил с утверждением, что нелегальные мигранты используются против Литвы и Латвии в качестве "гибридного оружия". Он также заявил, что "в случае возникновения необходимости задействовать статью 4 [устава НАТО] соответствующий шаг будет сделан" Ригой. Ранее с предложением задействовать эту статью для противостояния миграционному кризису выступил депутат Европейского парламента от Эстонии отставной генерал Рихо Террас. Статья 4 задействуется для проведения экстренных консультаций НАТО, когда одна из стран альянса видит угрозу своей безопасности или территориальной целостности.

На границе Литвы с Белоруссией с начала года задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегалов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Вслед за Литвой с нелегальной миграцией с территории Белоруссии столкнулась Латвия, мобилизовавшая для охраны границ ресурсы Государственной службы пограничной охраны и армии. К возможности наплыва мигрантов в пограничных районах готовится и Эстония.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки в отношениях с условным государством. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на учениях будет массово применяться военная авиация.