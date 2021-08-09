Брат Пола Уилана заявил, что нахождение в ШИЗО колонии не навредило американцу

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Нахождение в штрафном изоляторе (ШИЗО) мордовской колонии не навредило гражданину США Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж. Об этом брат осужденного Дэвид Уилан заявил в воскресенье телекомпании CNN.

"Похоже, что он пережил нахождение в одиночной камере без каких-либо последствий, но в ходе телефонного разговора он был осторожен", - приводит CNN письменный комментарий брата заключенного. По его словам, в телефонной беседе с родителями американец отметил, что право сделать телефонный звонок было предоставлено ему "из милости". В Госдепартаменте CNN заявили, что в курсе сведений о выходе Уилана из ШИЗО, и выразили готовность продолжать трудиться над его освобождением.

Ранее в воскресенье адвокат Пола Уилана Ольга Карлова сообщила ТАСС, что гражданин США освобожден из ШИЗО мордовской колонии. В субботу он смог позвонить родителям.

Ранее брат Уилана сообщал, что Пол попал в штрафной изолятор колонии за нарушение режима. Адвокаты просили ФСИН РФ разъяснить, на каком основании его поместили в штрафной изолятор.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.