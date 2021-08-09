Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку на фоне скандала

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероза подала в отставку после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств со стороны главы штата.

"Для меня было честью служить жителям Нью-Йорка на протяжении последних 10 лет, - отметила Дероза в заявлении, распространенном в воскресенье вечером. - Для меня лично последние два года были тяжелыми в эмоциональном и психологическом плане. Я всегда буду признательна за возможность работать со столь талантливыми и целеустремленными коллегами в администрации нашего штата".

Источники газеты New York Post не исключают, что за решением Дерозы могут последовать ряд других отставок в администрации главы штата.

Ранее Дероза подверглась критике после того, как 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами рассказала, что власти штата препятствовали распространению данных об истинном числе жертв COVID-19 в домах престарелых весной и летом прошлого года. ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин в связи с этим начали расследование в отношении администрации Нью-Йорка.

Во вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступили несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио, а также президент США Джо Байден. Губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отвергает обвинения в свой адрес.

В пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора Нью-Йорка, первой подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Рассмотрением ее заявления занимается офис шерифа округа Олбани Крейга Эппла. По итогам расследования губернатору могут быть предъявлены официальные обвинения в совершении уголовного преступления.