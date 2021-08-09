Кулеба заявил, что Украина - часть Запада, а не "восставшая провинция русского мира"

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен признать Украину частью своей цивилизации, а не "восставшей провинцией русского мира".

"Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно - Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией", - сказал министр в ночном эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, когда это решение будет окончательно принято, процесс европейской и евроатлантической интеграции Украины "очень сильно ускорится".

Глава МИД Украины отметил, что работа над получением Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ) должна вестись обеими сторонами. "Это дорога с двусторонним движением. Это как копать тоннель под водой - с обеих сторон начинают копать и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели соглашение об ассоциации подписать, а президент [Виктор] Янукович отказался. Иногда мы больше хотим, набрасываем им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют. Но в принципе это двустороннее движение идет", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что не считает, что в этой ситуации Украине "кто-то что-то должен, а она ничего не должна делать". "Я также отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", - сказал Кулеба.

По его мнению, в вопросе членства Украины в ЕС и НАТО доминирует политический аспект. "Любое решение состоит из технической работы и политического решения. Вопрос в том, какая из частей доминирует в этом коктейле. Когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы. Были страны, которые стали членами, не достигнув соответствия всем критериям членства, но их авансом взяли, потому что это было политическое решение", - пояснил глава украинского МИД.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. При этом, по оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. 14 июня 2021 саммит НАТО в Брюсселе подтвердил решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом альянса через ПДЧ.