Лукашенко пообещал провести конституционный референдум в Белоруссии честно и демократично

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Конституционный референдум в Белоруссии должен пройти открыто, честно и демократично, стране нечего скрывать. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Нам скрывать нечего. Мы должны провести открыто, честно референдум по конституции, которая будет выработана на уровне проекта на уровне президента, он вносит этот проект, и мы его опубликуем для всенародного ознакомления", - сказал он.

"Все сделаем демократично, как это должно быть на Западе, но [на самом деле] нет. Как они хотят. Все сделаем так - чтобы комар носа не подточил", - добавил Лукашенко.

Приоритет национального права

Лукашенко заявил, что склоняется к установлению приоритета национального права над международным в обновленной конституции страны и будет ориентироваться на опыт России в этом вопросе.

"Что касается приоритета национального законодательства над международным и прочим, будем читать вместе конституцию, я обещал, это будет, - сказал он, отвечая на соответствующее предложение. - Опыт есть - Российская Федерация, - поэтому думаю, что вместе со старшим братом нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные, и так далее. МИД работает, правительство работает, надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять. Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть и которой я обладаю, ближе к вашему предложению".