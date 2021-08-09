Пресс-секретарь Зеленского анонсировал визит Меркель на Украину

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - написал он в понедельник на странице в Facebook. Других подробностей Никифоров не сообщил.

Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что правительство пока не может подтвердить визит Меркель в Киев.

"Я вынуждена напомнить о том, что мы сообщаем о планах по пятницам предшествующей недели. Мне сейчас пока нечего сообщить", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. По ее словам, то же самое касается и возможных будущих визитов Меркель в Москву.

В последний раз Зеленский и Меркель встречались в Берлине 12 июля. В ходе переговоров, которые длились более четырех часов, стороны обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2", вопросы безопасности, ситуацию в Донбассе, а также другие темы.