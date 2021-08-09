В ОПЗЖ заявили, что скандал вокруг Магучих говорит о политизации спорта на Украине

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Скандал на Украине из-за сделанного на Олимпиаде фото легкоатлетки из национальной сборной Ярославы Магучих с ее российской коллегой Марией Ласицкене говорит о крайней политизации спорта в стране. Об этом в понедельник заявили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Травля Ярославы Магучих нашей спортсменки, получившей бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, в которой приняли участие чиновники Министерства обороны Украины, а именно заместитель министра обороны Анна Маляр, свидетельствует о том, что ксенофобия, русофобия и крайняя политизация всех направлений общественной жизни, в том числе спорта и культуры, являются главной линией государственной политики", - говорится в заявлении на сайте партии.

В оппозиции считают, что такие действия со стороны представителей власти говорят о политике, направленной на уничтожение собственного народа.

Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Позднее в интернете появились фото, на котором она позирует с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, выигравшей соревнования. Фото двух спортсменок, поддерживающих друг друга, вызвало осуждение у части украинских пользователей соцсетей.

Позже Маляр сообщила, что в Минобороны с Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, проведут беседу из-за этого фото. Вместе с тем украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна выступил с поддержкой соотечественницы, заявив, что на Украине пытаются политизировать все сферы жизни, в том числе спорт.