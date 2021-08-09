Ирак вывезет из Минска около 280 мигрантов в ближайшие два дня

ТАСС, 9 августа. Самолеты иракских авиалиний в течение ближайших двух дней вывезут из Минска около 280 иракских мигрантов, находящихся в настоящее время в Минске. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

"Самолет авиакомпании Fly Bagdad сегодня выполнит рейс из Минска в Багдад с более чем 80 пассажирами на борту", - отметил ас-Саххаф, слова которого приводятся на официальной странице МИД страны в Facebook.

Он добавил, что во вторник будет выполнен еще один эвакуационный рейс. Как указал ас-Саххаф, "по имеющимся на настоящий момент данным, на нем будет доставлено из Минска в иракскую столицу около 200 человек".

Представитель иракского МИД также сообщил, что "тело погибшего на белорусско-литовской границе гражданина Ирака будет транспортировано в Багдад".

Как отметил ас-Саххаф, "делегация посольства Ирака в России, которая находится в Минске, подготовила необходимые процедуры для завершения переправки на родину иракских мигрантов, оказавшихся на территории Белоруссии". Он добавил, что "налажена полноценная связь с белорусскими властями с целью ознакомления ситуации на границе [между Литвой и Белоруссией] и координации действий для эвакуации всех мигрантов, желающих вернуться на родину".

В настоящее время на территории Белоруссии могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, которые, как утверждает литовская сторона, составляли две трети от всего незаконного трафика. С 3 августа литовская сторона стала применять жесткие меры по заслону нелегальной миграции после решения МВД о предоставлении погранслужбе полномочий по недопущению незаконного проникновения в страну таких нелегалов. На прошлой неделе пограничники не допустили на территорию Литвы из Белоруссии около 700 нелегальных мигрантов, которые на границе были вытеснены и вернулись обратно в Белоруссию. В субботу были выдворены еще около 250 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.