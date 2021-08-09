В ООН заявили, что более 20 детей погибли за последние трое суток в Афганистане

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 20 детей были убиты и еще 136 ранены за последние 72 часа в провинции Кандагар на востоке Афганистана. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал 1TV со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"27 детей погибли и 136 получили ранения различной степени тяжести за последние 72 часа в Афганистане, - цитирует телеканал данные ЮНИСЕФ. - Это не просто цифры. Каждая из этих смертей и каждый случай физических страданий представляют собой личную трагедию. Эти дети были горячо любимы своими родными. Это дети, чьи права на защиту, гарантированные международным правом, попираются воюющими сторонами".

"Эти преступления - свидетельство звериной сущности и размаха насилия в Афганистане, чьей первой жертвой становятся и без того беззащитные дети", - отметили в ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ выражает глубокую озабоченность по поводу сообщений о том, что дети все в большей степени вовлекаются в конфликт вооруженными группировками. "Многие другие мальчики и девочки пережили невероятные потрясения, став свидетелями зверств по отношению к своим родственникам и соседям", - добавили в Детском фонде ООН.

Организация указывает, что дети не должны платить своим детством за обострение вооруженного конфликта в Афганистане. "Только полное прекращение может защитить детей Афганистана. Пока конфликт продолжается, права детей на развитие находятся под угрозой", подчеркнули в ЮНИСЕФ.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что запрещенное в РФ движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном.