Премьер Греции обсудил с Мишустиным предоставление дополнительных пожарных авиасредств

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным поблагодарил Россию за предоставление самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения пожаров в Греции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба греческого премьера.

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел сегодня телефонный разговор со своим коллегой из Российской Федерации Михаилом Мишустиным, которого он поблагодарил за предоставление [самолета] Бе-200ЧС, который внес существенный вклад в борьбу с пожарами", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили возможность оказания Россией дополнительной помощи воздушными средствами.

"В свою очередь премьер-министр Российской Федерации выразил поддержку Греции от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и повторил приглашение Кириакосу Мицотакису посетить Россию. Премьер-министр принял приглашение, и [визит] ожидается до конца года", - отметили в пресс-службе.

В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусной инфекции, по борьбе с природными пожарами, а также затронули вопрос об укреплении торговых отношений между двумя странами. Премьеры также рассмотрели график предстоящих контактов по правительственной линии.

Уже после беседы двух премьеров пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. Какие-либо подробности при этом не приводились.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.