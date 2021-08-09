Президент Литвы считает, что на фоне учений "Запад-2021" возможны провокации с мигрантами

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Президент Литва Гитанас Науседа выступил в понедельник с утверждением, что приближающиеся российско-белорусские военные учения "Запад-2021" повышают риск провокаций с участием нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии.

"Нелегальная миграция может быть использована против любого государства, поэтому к таким действиям необходимо готовиться заранее, - приводит пресс-служба главы государства его слова в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой. - Это особенно важно с приближением учений "Запад-2021", когда можно ожидать новых провокаций".

На прошлой неделе, высказываясь по этому вопросу, президент отметил, что не видит угроз в связи с учениями "Запад" на фоне миграционного кризиса. Вместе с тем он тогда признал, что определенные риски при проведении военных маневров присутствуют всегда.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.