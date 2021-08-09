ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что на нее возложена слишком большая ответственность за происходящее в стране.

"Я думаю, что народ возложил на меня слишком большую ответственность. <...> Люди забывают, что год назад я была просто матерью, совсем не занимавшейся политикой. Мне пришлось много учиться, и я стараюсь делать то, что могу. Но ответственность лежит не только на мне, но и на всех белорусах", - заявила она в опубликованном в понедельник интервью газете The Guardian.

"Эта ответственность ложится на меня очень тяжелым бременем", - добавила Тихановская, отметив, что тяжело переживает задержание оппозиционных активистов в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.