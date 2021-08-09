В офисе Зеленского отвергли слова Лукашенко о переброске боевиков с Украины в Белоруссию

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке украинскими властями боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию безосновательными. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Президент [Зеленский] отмечает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - говорится в заявлении Никифорова, которое опубликовано на сайте президента Украины.

По мнению Никифорова, заявления Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от событий, которые начались в Белоруссии в прошлом году. Зеленский, добавил пресс-секретарь, считает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств. "Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - заключил Никифоров.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на белорусскую территорию.