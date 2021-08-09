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МИД Украины предостерег Белоруссию от поддержки политики России

В ведомстве отметили, что Москва грубо нарушает международное право и продолжает агрессивную политику против Киева

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. МИД Украины предостерег Белоруссию от поддержки политики России и пригрозил Минску международно-правовыми последствиями. Соответствующее заявление он опубликовал в понедельник в связи с годовщиной белорусских президентских выборов.

"9 августа исполняется год с момента президентских выборов в Республике Беларусь, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной. МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека. В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси", - отмечается в тексте.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Россия поглощает Белоруссию и "грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств" и несет угрозу национальной безопасности Украины и региона. "А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия", - сообщили в МИД.

В дипведомстве также выразили солидарность с народом Белоруссии и поддержали его стремление жить в демократической европейской стране. "Белорусский народ является одним из самых близких и дружественных для Украины. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - указали в МИД.

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