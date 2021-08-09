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Экс-главу МИД Аргентины назначили министром обороны

Хорхе Тайана принесет присягу 11 августа

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Аргентины Хорхе Тайана был назначен новым министром обороны вместо Агустина Росси, который намерен баллотироваться в парламент. Об этом сообщил в понедельник председатель правительства Сантьяго Кафьеро.

"Завтра в 18:00 (00:00 11 августа мск) вступят в должность министр социального развития Хуан Сабалета и министр обороны Хорхе Тайана. Завтра они принесут присягу", - сказал он на пресс-конференции.

Сабалета сменит Даниэля Арройо, который также будет участвовать в парламентских выборах. Кафьеро поблагодарил Арройо и Росси за "отличную работу" на своих постах.

Тайана возглавлял МИД с 2005 по 2010 год в правительствах экс-президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента. С декабря 2019 года новый министр обороны занимал пост сенатора.

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Аргентина
Пандемия COVID-19
Источник: лидеры некоторых стран посетят штаб-квартиру ООН в ходе сессии Генассамблеи
Официально в ООН эту информацию не подтверждают
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