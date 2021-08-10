Шеф Пентагона обсудил с начальником штаба армии Пакистана ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел в понедельник телефонный разговор с начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой, в ходе которого обсудил с ним среди прочего ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Министр Остин и генерал Баджва обсудили текущую ситуацию в Афганистане, региональную безопасность и стабильность, а также более широкие вопросы двусторонних отношений в сфере обороны", - отмечается в тексте.

Ранее в понедельник Кирби заявил на брифинге для журналистов, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство, при этом боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.