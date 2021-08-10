Байден поблагодарил власти Японии за успешное проведение Олимпиады в Токио

ТАСС, 10 августа. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в котором выразил признательность за успешное проведение летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Белого дома.

В ходе беседы глава американской администрации также высоко оценил выступления всех спортсменов и отметил успех сборных США и Японии.

"Президент также подтвердил свою неизменную поддержку Японии в проведении Паралимпийских игр, но при этом отметил [необходимость] принятия мер в рамках общественного здравоохранения, направленных на то, чтобы олимпийские спортсмены имели возможность соревноваться в лучших традициях олимпийского духа", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Суга сообщил журналистам, что в разговоре с Байденом высказал намерение "провести летние Паралимпийские игры в Токио в безопасном формате" и призвал американского лидера к сотрудничеству. Кроме того, по словам японского премьера, стороны "условились продолжить тесное взаимодействие ради реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей.