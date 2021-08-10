Ирак намерен подготовить встречу представителей Саудовской Аравии и Ирана

ТЕГЕРАН, 10 августа. /ТАСС/. Ирак намеревается подготовить почву для проведения встречи представителей Саудовской Аравии и Ирана в Багдаде. Как сообщил во вторник телеканал "Аль-Маядин", такую встречу планируется организовать на полях региональной конференции по безопасности с участием лидеров Саудовской Аравии, Ирана, Турции, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании.

Багдад, указывает "Аль-Маядин", стремится содействовать налаживанию диалога между Тегераном и Эр-Риядом. В июле иракский премьер в интервью телеканалу "Аль-Хадас" заявил, что Саудовская Аравия и Иран будут продолжать переговоры с целью нормализации двусторонних отношений при поддержке иракского руководства. "Ирак стремится играть позитивную роль в регионе и работает над тем, чтобы помочь сблизить точки зрения своих соседей. Имею в виду не только отношения между Ираном и Саудовской Аравией, но также и многие другие страны. <...> Что касается саудовско-иранских переговоров, то они будут продолжены для того, чтобы принести пользу обеим сторонам", - подчеркнул глава иракского кабмина.

По словам аль-Казыми, Тегеран и Эр-Рияд очень ответственно подходят к этому вопросу, проявляя "глубокую мудрость и взаимопонимание в том, что касается устранения рисков для будущего региона".

В мае президент Ирака Бархам Салех сообщил о состоявшихся в Багдаде нескольких раундах переговоров между представителями Ирана и Саудовской Аравии.