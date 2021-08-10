Санду подтвердила, что проведет переговоры с Козаком

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что проведет переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, который посетит Кишинев в среду.

"Президент Молдавии отвечает за внешнюю политику, я встречусь с Дмитрием Козаком, также в этой встрече примут участие министр иностранных дел Николай Попеску и вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, который занимается приднестровским урегулированием", - сказала Санду во вторник в ходе брифинга после заседания Высшего совета безопасности Молдавии.

Ранее источник в администрации российского президента подтвердил ТАСС, что Козак 11 августа совершит рабочую поездку в Молдавию по приглашению президента Санду. О поездке сообщил и МИД Молдавии.

В конце минувшей недели парламент республики утвердил новое правительство. В понедельник глава МИД Молдавии Попеску по итогам встречи с послом РФ Олегом Васнецовым заявил, что новый кабинет намерен выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией.

Санду - лидер проевропейской Партии действия и солидарности - вступила в должность президента в декабре прошлого года. Она неоднократно заявляла о готовности развивать отношения с Россией и нанести визит в Москву.