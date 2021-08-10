МИД Белоруссии осудил новые санкции США, Британии и Канады

ТАСС, 10 августа. МИД Белоруссии во вторник осудил новые санкции, введенные накануне против республики Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой, и анонсировал ответные меры.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает принятые Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа <...> односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве добавили, что Белоруссия оценит новые ограничения и примет "адекватные ответные меры".

"Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ", - заявили в МИД. "Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом", - говорится в заявлении МИД Белоруссии. "Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, - это смена власти в Беларуси", - в заявлении.

Министерство иностранных дел Белоруссии напомнило, что США и Великобритания были среди стран, подписавших в 1994 году Будапештский меморандум, в соответствие с которым они взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Белоруссией прав, присущих ее суверенитету. В то же время в заявлении МИД подчеркивается, что белорусская сторона выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе норм международного права и межгосударственного общения.

В понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", а также в отношении Национального олимпийского комитета и Следственного комитета страны. Великобритания ввела санкции, включающие в себя, в частности, торговые меры в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Белоруссией и ее государственными банками, предоставление Минску кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о пакете секторальных санкций в отношении Минска, которые коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Белоруссии.