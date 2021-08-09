Великобритания ввела новые экономические санкции против Белоруссии

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Великобритания вводит новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии в связи с продолжающимся "нарушением прав человека и подавлением демократии" в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте британского правительства.

"Эти санкции демонстрируют, что Соединенное Королевство не потерпит действий, предпринимаемых Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий [режима] Лукашенко не будет продаваться в Соединенном Королевстве, а наши авиакомпании не будут взаимодействовать с самолетами из отличающегося роскошью президентского авиапарка", - говорится в заявлении главы МИД королевства Доминика Рааба.