Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фамилия Гуцериева фигурирует в обновленном в понедельник санкционном списке для Белоруссии, опубликованном на правительственном сайте.

"Гуцериев поддерживал правительство Белоруссии и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы", - говорится в тексте документа.