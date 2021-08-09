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Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Фамилия Гуцериева фигурирует в обновленном в понедельник санкционном списке для Белоруссии, опубликованном на правительственном сайте.

"Гуцериев поддерживал правительство Белоруссии и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы", - говорится в тексте документа.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияВеликобританияРоссия
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