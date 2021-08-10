Бизнесмены Болгарии потребовали отставки руководителей Минэнерго страны

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Организация работодателей Болгарии потребовала отставки руководства министерства энергетики и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) из-за высокой стоимости электроэнергии. Об этом во вторник на брифинге по итогам встречи с техническим правительством страны сообщил ротационный председатель организации работодателей, председатель Ассоциации индустриального капитала Болгарии Васил Велев.

"С начала августа цена на электроэнергию на свободном рынке для бизнеса в Болгарии самая высокая в ЕС, исключая Грецию. Причина этого - злонамеренное и некомпетентное управление энергетикой в ущерб бизнесу, но в пользу определенных лиц. Как ротационный председатель организации работодателей Болгарии, обеспечивающей занятость 82% работников страны, уполномочен потребовать отставки руководства министерства энергетики и руководства БЭХ", - заявил Велев. Он подчеркнул, что энергетические компании Болгарии, действуя под руководством БЭХ, умышленно завышают цены и создают дефицит на рынке электроэнергии, в результате чего цена на нее в стране превышает на 73% цену в Германии.

"Мы готовы к акциям протеста", - заявил Велев.

Министр энергетики технического правительства страны Андрей Живков сообщил, что его ведомство работает над включением в энергооборот максимального числа существующих в стране мощностей, выразив надежду, что в ближайшее время энергетический кризис будет успешно преодолен.