Опрос: пять партий прошли в Верховную раду, если бы выборы провели в ближайшее время

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Пять политических партий преодолели бы пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Верховную раду, если бы парламентские выборы состоялись на Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного общественной организацией "Киевский институт социологии гражданского общества".

Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава организации Александр Ковтуненко, президентская партия "Слуга народа" набирала бы 20,1% среди тех респондентов, определились с выбором и планируют прийти на избирательные участки. На втором месте оказалась бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 18,4%. За ней идут партия "Европейская солидарность" - 16%, "Батькивщина" - 11,5% и "Сила и честь" - 5,2%. Остальные политические силы не смогли бы набрать необходимые 5%.

Опрос проводился с 4 по 8 августа. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов от 18 лет. Погрешность авторы исследования оценивают в 2,8%.

Очередные парламентские выборы на Украине запланированы на 29 октября 2023 года.