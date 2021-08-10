Глава МИД Израиля откроет посольство страны в Марокко

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил во вторник, что 11 августа направится в Марокко, где примет участие в открытии посольства еврейского государства в королевстве.

"Завтра [11 августа] я вылетаю в Марокко, чтобы представлять Израиль на открытии нашего [израильского дипломатического] представительства в Рабате. Этот исторический визит станет продолжением давней дружбы и тесной связи еврейской общины Марокко и большого числа израильтян с марокканскими корнями", - распространила высказывания Лапида пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. В октябре того же года при американском посредничестве Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений, а в декабре Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях. До этого из арабских стран у еврейского государства были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.