{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саакашвили обвинил Нацкомиссию по стандартам украинского языка в коррупции

Глава Исполнительного комитета реформ на Украине заявил, что часто видит "подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев"

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Требование для чиновников получать сертификат об уровне знания украинского языка привело к масштабным поборам и взяточничеству со стороны работников Национальной комиссии по стандартам украинского языка. Об этом во вторник заявил глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

"Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря - дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе", - написал он на странице в Facebook.

По словам Саакашвили, соответствующий сертификат ожидают почти 100 тыс. человек, а набор новых сотрудников полностью заблокирован. "Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от 200 до 2 000 долларов в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - подчеркнул он.

В свою очередь в языковой комиссии, реагируя на эти слова, заявили, что "неуклонно придерживаются верховенства права". "Национальная комиссия по стандартам государственного языка обратилась в правоохранительные органы из-за информации, изложенной гражданином Украины Михаилом Саакашвили", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В июле депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что около 200 тыс. чиновников на Украине не могут приступить к работе из-за отсутствия сертификата о владении государственным языком. По его словам, речь идет об обычных госслужащих, "чью работу заблокировали языковые спекулянты, создав на ровном месте нерешаемую проблему".

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил Николаевич
Министр обороны Израиля призвал мировое сообщество совместно противостоять агрессии Ирана
Израиль продолжит защищать себя от попыток республики создать экзистенциальную угрозу, отметил глава ведомства Бени Ганц
Читать полностью