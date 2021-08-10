Саакашвили обвинил Нацкомиссию по стандартам украинского языка в коррупции

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Требование для чиновников получать сертификат об уровне знания украинского языка привело к масштабным поборам и взяточничеству со стороны работников Национальной комиссии по стандартам украинского языка. Об этом во вторник заявил глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

"Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря - дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе", - написал он на странице в Facebook.

По словам Саакашвили, соответствующий сертификат ожидают почти 100 тыс. человек, а набор новых сотрудников полностью заблокирован. "Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от 200 до 2 000 долларов в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - подчеркнул он.

В свою очередь в языковой комиссии, реагируя на эти слова, заявили, что "неуклонно придерживаются верховенства права". "Национальная комиссия по стандартам государственного языка обратилась в правоохранительные органы из-за информации, изложенной гражданином Украины Михаилом Саакашвили", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В июле депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что около 200 тыс. чиновников на Украине не могут приступить к работе из-за отсутствия сертификата о владении государственным языком. По его словам, речь идет об обычных госслужащих, "чью работу заблокировали языковые спекулянты, создав на ровном месте нерешаемую проблему".

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком.