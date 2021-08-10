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Премьер Польши попросил президента освободить от должности партнера по коалиции

Ярослав Говин занимает должность вице-премьера, а также министра развития, труда и технологии страны

ВАРШАВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту республики Анджею Дуде с просьбой об освобождении от должности вице-премьера, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Петра Мюллера.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджею Дуде с просьбой об освобождении от должности вице-премьера, министра развития, труда и технологии страны Ярослава Говина", - заявил на пресс-конференции Мюллер.

Говин является лидером партии "Соглашение", которая входит в правящую коалицию "Объединенные правые" во главе с партией "Закон и справедливость". Как отмечает агентство, в последнее время правящая коалиция сталкивается с внутренними противоречиями. В частности, "Соглашение" выступает с критикой налоговых реформ, которые являются частью экономической программы, продвигаемой правительством Польши.

По словам Мюллера, "Объединенные правые" смогут в будущем сотрудничать с большинством членов парламента даже после отставки Говина, поскольку многие члены "Соглашения" поддерживают реформы.

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